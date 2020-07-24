MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Uyarılara rağmen aynı görüntü! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
ABONE OL
24.07.2020 - 19:36 | | DHA

Uyarılara rağmen aynı görüntü! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Sivas'ta sokak ortasında yapılan kına gecesinde, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmaması cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Uyarılara rağmen aynı görüntü! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Üçlerbey Mahallesi Şeyh Çoban Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde kına gecesi yapıldı. Kına gecesi için damat O.G., ile gelin H.Ö.'nün yakınları cadde üzerinde toplandı. Kına gecesi etkinliğine katılanların çoğu sosyal mesafeye uymazken, bazılarının maskesiz oldukları görüldü. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadan yapılan kına gecesi çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Polis ekiplerinin ihbar üzerine sokağa giderek taraflara uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

24 Temmuz 2020 Milliyet'te Haftanın Özetiİşte Türkiye'de ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fiziğin Alt Dalları Nelerdir? Örnekler İle Kısaca Fiziğin Alt Dalları

Fiziğin Alt Dalları Nelerdir? Örnekler İle Kısaca Fiziğin Alt Dalları

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı alamazsınız…

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı alamazsınız…

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

24 Temmuz koronavirüs vaka sayısı tablosu açıklandı! Bugün Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısında son durum nedir?

24 Temmuz koronavirüs vaka sayısı tablosu açıklandı! Bugün Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısında son durum nedir?

Sıradaki Haber