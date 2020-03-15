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15.03.2020 - 18:46 |

Uyarılara rağmen devam ettiler! Ekipler güçlükle çıkardı

Antalya'da manzara izlemek için geldikleri falezler üzerindeki korkulukta arkadaşlarıyla birlikte oturan İhsan Önen (24), 10 metre yüksekten düşüp yaralandı.

Uyarılara rağmen devam ettiler! Ekipler güçlükle çıkardı

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. İhsan Önen arkadaşlarıyla birlikte geldiği park içerisindeki falezler kısmında manzarayı izlemek için oturdu. Bu sırada dengesini kaybeden Önen, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Önen'in düştüğünü gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Önen'i düştüğü yerden güçlükle çıkardı. Sedyeyle çıkarılan Önen, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için ambulansla hastaneye götürüldü. Önen'in sağ bacağının kırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uyarılara rağmen devam ettiler Ekipler güçlükle çıkardı

UYARILARA RAĞMEN OTURMAYA DEVAM ETTİLER

Önen'in düştüğü bölgede tüm uyarılara ve yaşanan olaya rağmen insanlar falezlerin üzerindeki korkulukta oturmaya devam etti.

Bacağını kıran gence özel harekat operasyonuAntalya'da manzara izlemek için geldikleri falezler üzerindeki korkulukta arkadaşlarıyla birlikte oturan İhsan Önen (24), 10 metre yüksekten düşüp yaralandı.
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