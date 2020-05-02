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02.05.2020 - 02:31 | | AA

Uygulama noktasında durduruldu! 8 bin 850 paket ele geçirildi

Erzurum'da, uygulama noktasında durdurulan bir TIR'da 8 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Uygulama noktasında durduruldu! 8 bin 850 paket ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kurallara uyulup uyulmadığı kontrolünün yanı sıra rutin çalışmaları kapsamında, Erzurum-Erzincan kara yolundaki Aşkale Uygulama Noktası'nda Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden gelen A.D. (39) idaresindeki 04 D 3143 plakalı TIR'ı durdurdu.

Uygulama noktasında durduruldu 8 bin 850 paket ele geçirildi

Cumhuriyet savcısının arama izni üzerine harekete geçen ekipler, farklı malzemeler yüklü TIR'ın dorsesinde "muşamba" diye tabir edilen rulo halindeki bez içerisinde saklanmış kaçak sigara tespit etti.

Ekipler, TIR'dan indirdikleri 15 muşamba rulosunda gizlenmiş 8 bin 850 paket kaçak sigara buldu. TIR sürücüsü A.D'yi gözaltına alan ekipler, kaçak sigaralardan oluşturdukları "Evde kal" yazısıyla mesaj verdi.

Uygulama noktasında durduruldu 8 bin 850 paket ele geçirildi

İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da uygulama noktasına gelerek başarılı çalışmalarından dolayı ekipleri tebrik etti.

 

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