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25.11.2020 - 17:19 | | AA

Uygunsuz koşullarda tavuk eti paketleyen işletmelere baskın!

Kayseri'de, tavuk etlerinin uygunsuz koşullarda parçalanıp paketlendiği 4 işletmeye 111 bin 508 lira idari ceza uyguladı.

Uygunsuz koşullarda tavuk eti paketleyen işletmelere baskın!

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkın  beslenmesinde önemli yer tutan, başta tavuk eti ve yumurta olmak üzere kanatlı  ürünlerinin sağlıklı koşullarda üretilmesi, tüketicinin bilgilendirilmesi  amacıyla doğru etiketlenmesi ve sağlıklı koşullarda arz edilmesinin önem taşıdığı  belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kocasinan İlçe Müdürlüğü ekiplerince, 'merdiven altı' tabir edilen,  uygunsuz koşullarda tavuk parçalama yaptığı tespit edilen, biri yabancı uyruklu  şahıslar tarafından işletilen 4 işletmeye idari yaptırım uygulanmıştır. Denetimde  tespit edilen sağlıksız koşullarda üretilmiş 150 kilogram tavuk, kontrol  görevlilerimiz nezaretinde işletme yetkililerince imha edilmiştir. İşletmelerin  her birine 27 bin 877 lira olmak üzere toplam 111 bin 508 lira idari ceza  uygulanmıştır."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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