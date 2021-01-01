MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Uyudukları sırada dehşeti yaşadılar! 'Anlatılacak bir duygu değil'
ABONE OL
01.01.2021 - 20:36 | | DHA

Uyudukları sırada dehşeti yaşadılar! 'Anlatılacak bir duygu değil'

İzmir'in Urla ilçesinde, Kum ailesinin yaşadığı eve uyudukları sırada etkili olan sağanak nedeniyle yıldırım isabet etti. Düşen yıldırım odada yanan sobanın borularını devirirken, evin duvarlarına da zarar verdi, olayda can kaybı yaşanmadı.

Uyudukları sırada dehşeti yaşadılar! 'Anlatılacak bir duygu değil'

Olay, saat 06.30 sıralarında Yalı Mahallesi Dikmen Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Mustafa (38) ve Hülya Kum (31) çiftinin 3 çocuğuyla yaşadığı eve sabah saatlerinde etkili olan sağanakla beraber, yıldırım düştü. O esnada uyuyan aile büyük bir panikle kalktıklarında, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Odaya düşen yıldırım, yanan sobanın borularını devirdi, duvar ve tavanın sıvalarını düşürdü. Sobanın yanındaki zemine de zarar veren yıldırım, evlerinin alt katında yaşayan Mustafa Kum'un ikiz kardeşi olan Murat Kum'un evinin tavanını deldi.

Uyudukları sırada dehşeti yaşadılar Anlatılacak bir duygu değil


'2021 YILININ İLK GÜNÜNDE BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIK'

Yaşadıkları olay karşısında korktuklarını dile getiren Mustafa Kum, "Saat gece 2 gibi, yattım. O esnada zaten burada yatmıştım oda sıcak diye, sonra üşüdüm yatak odasında uyudum. Saat 06.30 gibi, şimşek çaktı, birden her taraf aydınlık oldu, bizim buradan sesler geldi. Hanımla biz yataktan kalktık, 3 yaşında bir kızım var benim çocuğum korkudan titreye titreye sarıldı, onları sakinleştirdim. Ben odaya geldim, her taraf dökülmüş, sobanın olduğu yerde delik oluştu. Alt katta kardeşim oturuyor, onun orada tavan kısmında delik açıldı. Allah kimseye yaşatmasın, çoluğumuz çocuğumuz var. İtfaiyeden geldiler, hasar tespit çalışması yapıldı. 2021 yılının ilk gününde böyle bir şey yaşadık, Allah kimseye böyle bir şey göstermesin" diye konuştu.

Uyudukları sırada dehşeti yaşadılar Anlatılacak bir duygu değil


'DİNAMİT YERLEŞTİRMİŞLER, O ŞEKİLDE PATLAMA OLDU'

Duydukları sesin ardından paniklediklerini söyleyen Hülya Kum ise "Dün akşam çok kötüydü, feci bir akşam geçirdik. Kalktığımızda toz dumanla kalktık. Çok korkunçtu, hala daha elim ayağım titriyor, o korkuyla. Anlatılacak bir duygu değil, o an çoluğumu çocuğumu düşündüm, Allah kimseye yaşatmasın. Gümlemeyle kalktık, sanki evin içerisine dinamit yerleştirmişler o şekilde patlama oldu. Her taraf her taraftaydı çok korktuk" dedi.

Öte yandan, yıldırım düşmesinden dolayı mahallenin büyük bir bölümünde, internet hatlarında hasar meydana geldi.

Taksimetre güncelleme kuyruğu akşama kadar devam ettiİstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 11 oranındaki zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı Etkinlik Alanına geldi. Sabah saatlerinden itibaren kilometrelerce uzayan araç kuyruğu, akşam saatlerinde de devam etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberleri: Bakan Koca'dan mutasyonlu virüs açıklaması: 15 kişide tespit edildi

Son dakika haberleri: Bakan Koca'dan mutasyonlu virüs açıklaması: 15 kişide tespit edildi

Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

1 Ocak 2021 On Numara sonuçları açıklandı! İşte düşen numaralar...

1 Ocak 2021 On Numara sonuçları açıklandı! İşte düşen numaralar...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet