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14.04.2020 - 12:06 | | DHA

Uyuşturucu almasına izin vermeyen 60 yaşındaki babasını bıçakladı!

Antalya’da Cengiz B. (25), uyuşturucu almasına izin vermeyen babası Sinan B.'yi (60), karnından bıçakla yaraladı.

Uyuşturucu almasına izin vermeyen 60 yaşındaki babasını bıçakladı!

Olay, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Uyuşturucu almak için bir arkadaşı ile görüşen Cengiz B. ile babası Sinan B. arasında tartışma çıktı. Sinan B., oğluna izin vermeyince tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Cengiz B., babasını sol karın boşluğundan bıçakla yaralayıp kaçtı.

Kanlar içinde kalan Sinan B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sinan B., özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Polis, Cengiz B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

Vicdansız babaAdana'da kocası tarafından darp edilen bir kadın, ikiz bebekleriyle birlikte sokağa atıldı. Polisten yardım isteyen kadın, "Beni sokağa atmasının hiçbir nedeni yok. Herkesin yanında bana hakaret ediyor" dedi.
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