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24.08.2020 - 11:55 | | İHA

Uyuşturucu almaya gelen şahıs jandarmayı görünce şoke oldu!

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma, bir eve düzenlediği baskında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliyi gözaltına aldı. Aynı eve uyuşturucu satın almak için gelen bir şahıs ise karşısında jandarmayı görünce neye uğradığını şaşırdı.

Uyuşturucu almaya gelen şahıs jandarmayı görünce şoke oldu!

Alanya’nın Kestel Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 31 adet uyuşturucu hap, 300 gram esrar, 2 gram ve uyuşturucu satışında kullanan hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili Yunus H. gözaltına alındı. Ekiplerin adreste olduğu sırada uyuşturucu satın almaya gelen V.K. isimli kişi ise gördüğü manzara karşında şok oldu. Şüpheli V.K.'ya 'uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan savcılık talimatıyla serbest kalırken, Yunus H. ise karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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