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29.12.2020 - 13:32 | | DHA

Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini öldürdü!

Malatya'da çok sayıda suçtan sabıka kaydı bulunan uyuşturucu bağımlısı Mehmet Taş (40), eşi Selda Taş’ı  (38) başından tabancayla vurarak, öldürdü.

Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini öldürdü!

Olay, sabaha karşı Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Taş ile eşi Selda Taş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Taş, eşini tabancayla başından vurdu. Selda Taş, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesi üzerine çevredekiler polisi aradı.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selda Taş, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Koca Mehmet Taş ise, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğünde sorguya alınan Mehmet Taş’ın uyuşturucu bağımlısı olduğu ve çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ KOCA YAKALANDI

Malatya'da, eşi Selda Taş'ı (38) başından vurarak öldüren Mehmet Taş (40) gözaltına alındı. Taş'ın üzerinde bir miktar uyuşturucu bulundu.

Anneleri gözleri önünde öldürülen çiftin 3 çocuğu, polise babalarının sürekli uyuşturucu kullandığını anlatarak, "Babamız uyuşturucu kullanırdı. Babam, annemle sürekli kendisini aldattığı şüphesiyle kavga ediyordu" dediler.

 

 

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