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09.01.2021 - 23:26 | | DHA

Uyuşturucu baskınına giden polis gözlerine inanamadı!

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelinin evine yapılan baskında, uyuşturucu madde ile 57 parça tarihi eser ele geçirildi. Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan şüpheli ise gözaltına alındı.

Uyuşturucu baskınına giden polis gözlerine inanamadı!

 

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen Fatih S.'yi (37) takibe aldı. Takibin ardından ekipler, şüphelinin kısa süre önce kiraladığı eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada; satışa hazır paketler halinde uyuşturucu madde ile 33 sikke, 9 broş, 2 bakır kuş figürü, 2 kılıç, 1 taş hayvan figürü, 1 şamdan, 1 metal haç sembolü, 1 metal kalp figürü, 1 metal mızrak ucu, 1 adet üzerinde Arapça yazılar bulunan taş, 5 metal parça olmak üzere toplam 57 parça tarihi eser ele geçirildi.

Uyuşturucu baskınına giden polis gözlerine inanamadı


Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan Fatih S., uyuşturucu veya uyarıcı madde satmak, bulundurmak ve 2813 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet suçlarından gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserlerin ise işlemlerin ardından Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği ve hangi dönemlere ait olduğunun burada yapılacak incelemenin ardından belirleneceği belirtildi.

Uyuşturucu baskınına giden polis gözlerine inanamadı


"Senin harcadığın parayla biz sigara yakıyoruz!"Sosyal medya hesapları üzerinden yemek yerken canlı yayın yapan 2 genç kadınla yanlarındaki kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, tepki büyük topladı. Çok sayıda kullanıcı, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.
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