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21.12.2020 - 09:26 | | DHA

Uyuşturucu ele geçiren polisten Bakan Soylu'ya destek

Muş'ta, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasının alt kısmına gizlenen 506 gram metamfetamin ele geçirildi. Ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bütçe görüşmeleri sırasında TBMM'de yaptığı konuşmaya destek vermek için ele geçirilen uyuşturucuyla 'ohh...' yazdı.

Uyuşturucu ele geçiren polisten Bakan Soylu'ya destek

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel hareket uygulama noktasında, şüphe üzerine 2 aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Thor'un da kullanıldığı aramada, kamyonetin kasasının alt kısmına gizlenen 506 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si, adli kontrolle serbest kalırken, 2'si ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan polis ekipleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bütçe görüşmeleri sırasında TBMM'de yaptığı konuşmaya destek vermek amacıyla ele geçirilen uyuşturucuyla 'ohh...' yazdı.

Uyuşturucu ele geçiren polisten Bakan Soyluya destek

İstanbul'da 5 katlı binada 3 gece 2 gün kumar kampı! Böyle basıldılarYurdun çeşitli kentlerinden ve yurt dışından gelenler için Fatih'te kiralanan 5 katlı apartmanda sokağa çıkma kısıtlamasında 3 gece, 2 gün kumar oynatılacağının belirlenmesi üzerine polis operasyon düzenledi. Baskında binayı kiralayan 2 kişi ile içerideki 20 kişi gözaltına alındı
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