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02.11.2020 - 15:18 |

Uyuşturucu ile yakalanan şüpheli, tutuklandı!

Bursa’da 2 kilo 150 gram metamfetamin ile yakalanan E.O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ile yakalanan şüpheli, tutuklandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.O. isimli bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde ihbar aldı. E.O. teknik ve fiziki takibe alındı. Kısa süreli takibin sonunda da dün E.O.’nun evine operasyon düzenlendi. E.O.’nun evinde ve arabasında yapılan aramalarda 2 kilo 150 gram metamfetamin, 70 gram kokain, bir hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.O., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. E.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

Hatay'dan dün kadına, bugün erkeğe şiddet kameralara yansıdıHatay'da bir kadın, sokak ortasında yanındaki şahsa önce çantasıyla vurdu ardından da tokatlar savurdu. Dakikalar süren tartışma kadının uzaklaşması ile son buldu.
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