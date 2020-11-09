09.11.2020 - 12:17 | | AA
Uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli otobüste yakalandı
Jandarma ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına aldıkları bir şüphelinin üzerinde 2 kilo 679 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirdi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, D.D'nin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı.
Şüphelinin içinde bulunduğu otobüsü Kahramankazan ilçesi Akıncı gişeler civarında durduran ekipler, D.D'yi gözaltına aldı.
D.D'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 2 kilo 679 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Saros Körfezi'nde batan tekneden 4 saat yüzerek kurtulan Erden: Tekne 1 dakika içinde battıEdirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında dün batan balıkçı teknesinden 4 saat yüzerek kıyıya çıkan Murat Erden (32), teknenin dalga darbesi sonrası su almaya başladığını belirterek, Zaten saniyelik bir şey oldu. Biz de anlamadık. Tekne önce yana devrildi. Yana devrilince de bizi savurdu. Zaten 1 dakika içerisinde battı tekne. Belki 1 dakika bile sürmedi dedi.