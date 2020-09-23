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23.09.2020 - 14:54 | | DHA

Uyuşturucu kuryesi muhtar tutuklandı

Bolu'da TEM Otoyolu'nda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 5 kilo 350 gram esrarla yakalanan 2 şüpheliden biri olan muhtar Barış İ. tutuklandı.

Uyuşturucu kuryesi muhtar tutuklandı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nun Bolu mevkiinde yaptığı uygulamada bir otomobili durdurdu. Otomobilde, narkotik köpeği 'Sezar'la birlikte arama yapıldı.

Aramalarda, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 5 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki inşaat taşeronu Hüseyin İ. (52) ve Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde mahalle muhtarı olduğu öğrenilen Barış İ. (37) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin İ., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhtar Barış İ. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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