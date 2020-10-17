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17.10.2020 - 10:59 | | DHA

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 19 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli 2 ilde 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik, polis tarafından şafak vakti operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun yönettiği operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 19'u tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 19 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışmanın ardından operasyon için düğmeye basıldı. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’nun yönetiminde, dün şafak vakti Kahramanmaraş'ta 14 ve Gaziantep'te 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Hareket polislerinin de katıldığı operasyonda, dron da kullanıldı.

Baskın yapılan adreslerde narkotik köpeklerle arama yapan ekipler, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 bıçak, çok sayıda mermi ve satışa hazır uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 21 kişi gözaltına alındı.

2'si kadın 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 19'u tutuklarken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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