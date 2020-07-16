Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkezefendi, Pamukkale ve Acıpayam ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında, 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 22 adrese eş zamanlı baksın yapıldı. 200 jandarma görevlisinin katıldığı operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda 149 gram eroin, 3 gram metamfetamin, 7 ecstasy hap, 15 gram kubar esrar, 1 kuru sıkı tabanca ve 3 mermi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.