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11.06.2020 - 10:05 | | DHA/İHA

Yakalanmasalardı ölüm saçacaklardı! Uyuşturucu sevkiyatı otogarda bitti...

Adana'da otogarda 5 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirilen biri kadın iki zanlı tutuklandı.

Yakalanmasalardı ölüm saçacaklardı! Uyuşturucu sevkiyatı otogarda bitti...

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep'ten Adana'ya gelen bir otobüste bulunan Veysel I. (20) ile Zelal A.'nın (23) şehre uyuşturucu hap getireceği bilgisine ulaştı.

Polis bu bilgi üzerine Adana Otogarı'na giderek otobüsün gelmesini bekledi. Otobüs geldiğinde ise iki zanlıyı yakalayan polis savcılıktan alınan izinle arama başlattı. Yapılan aramalarda şahısların bagajından 5 bin 360 uyuşturucu hap çıktı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

Zanlılar ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Bu arada, narkotik polisi başka bir operasyonda da torbacılık yaptığı öne sürülen 3 zanlıyı da yakalayıp adliyeye sevk etti.

Kaza sonrası ortalık karıştı! Tekme tokat kavga kameradaEsenler O-3 yolunda kaza yapan sürücüler ortalığı birbirine kattı. Kazanın ardından kavgaya tutuşan sürücülerin arkadaşlarının da olay yerine gelmesiyle tekme ve yumruklar havalarda uçuştu. Yaşanan kavga anı saniye saniye kameralara yansıdı.
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