Yakalanmasalardı ölüm saçacaklardı! Uyuşturucu sevkiyatı otogarda bitti...

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep'ten Adana'ya gelen bir otobüste bulunan Veysel I. (20) ile Zelal A.'nın (23) şehre uyuşturucu hap getireceği bilgisine ulaştı.

Polis bu bilgi üzerine Adana Otogarı'na giderek otobüsün gelmesini bekledi. Otobüs geldiğinde ise iki zanlıyı yakalayan polis savcılıktan alınan izinle arama başlattı. Yapılan aramalarda şahısların bagajından 5 bin 360 uyuşturucu hap çıktı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

Zanlılar ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Bu arada, narkotik polisi başka bir operasyonda da torbacılık yaptığı öne sürülen 3 zanlıyı da yakalayıp adliyeye sevk etti.