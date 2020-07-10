MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Uyuşturucu tacirlerinin şifresi çözüldü! 20 liralık tel kadayıf getir
ABONE OL
10.07.2020 - 11:08 | | DHA

Uyuşturucu tacirlerinin şifresi çözüldü! 20 liralık tel kadayıf getir

Adana'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin, polisin takibine takılmamak için uyuşturucuyu 'tel kadayıf' ve 'çay' olarak şifreledikleri ortaya çıktı.

Uyuşturucu tacirlerinin şifresi çözüldü! 20 liralık tel kadayıf getir

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Diyarbakır, Bingöl ve İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışma kapsamında ekipler, uyuşturucu satışı yapan 40 şüpheliyi belirledi. Torbacılık yaptığı tespit edilen şüphelilerin, polisin takibine takılmamak için '20 liralık tel kadayıf getir', 'Çay içmek ister misin?' diye şifreli konuştukları belirlendi.

Takibin ardından adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis ekipleri, 8 Temmuz’da düzenlenen şafak operasyonunda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda; 610 gram esrar, 19 kök Hint keneviri ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 16 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında 24 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

 

81 ilin atık suyunda korona virüs incelemesi! İstanbul'u geçti...Türkiye'de koronavirüsün atık sulardaki varlığının araştırılması için devam eden çalışmalarda ilk sonuçlar alındı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi, "Analizlere bakıldığında atık suda SARS-CoV2'yi en yoğun olarak biz bugüne kadar, Konya ilinde gözlemledik. Konya ilini takip eden İstanbul'du. İstanbul ve Konya açık ara diyelim, onları takiben ise Bursa, İzmit, İzmir ve Antalya'nın bazı bölgelerinde virüs konsantrasyonlarına gözlemlenebilir mertebede rastladık" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Sağlık Bakanlığı açıkladı: Berber, kuaför ve marketlerle ilgili güncelleme

Son dakika! Sağlık Bakanlığı açıkladı: Berber, kuaför ve marketlerle ilgili güncelleme

İşte en ucuz sıfır otomobiller!

İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Sokak düğününe polis baskını

Sokak düğününe polis baskını

Antalya’da yolda yürüyen adam kabusu yaşadı!

Antalya’da yolda yürüyen adam kabusu yaşadı!

Sıradaki Haber