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12.01.2021 - 07:00 | | PAŞA ALYURT Ankara

‘Uyuşturucuya özendirmek’ suçundan cezaevinde

Aleyna Çakır ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun, “uyuşturucuya özendirmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygun ifadesinde, görüntülerin 3-4 yıl öncesine ait olduğunu iddia etti

‘Uyuşturucuya özendirmek’ suçundan cezaevinde
PAŞA ALYURT Ankara

Ankara’da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle gündeme gelen ve serbest bırakılan, önceki gün ise uyuşturucudan gözaltına alınan Ümitcan Uygun, “uyuşturucuya özendirmek” suçunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygun’un ifadesinde, görüntülerin eski olduğunu öne sürdü. 

Uygun, söz konusu videoyla ilgili ise şunları kaydetti: “Arkadaşımla, Kumsal isimli şahsın evine gittik. Kumsal daha sonradan öğrendiğim metamfetamin isimli maddeyi kullanıyordu. Bana uzattı ben de içtim. ‘Bana ilk defa mı kullanıyorsun’ dedi. Ben de hava atmak için daha önceden birçok uyuşturucuyu kullandığımı söyledim. Bu videoyu kim sosyal medyada yayınladı bilmiyorum.”

Baba Durak Uygun ise olay günü baldızı Tülay Akalın’ın evine gittiklerini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uygun çıkarıldığı mahkemece, “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygun’dan DNA örneği alındığı, Aleyna Çakır davasındaki örneklerle karşılaştırılacağı da öğrenildi.

‘Uyuşturucuya özendirmek’ suçundan cezaevinde

Uygun cezaevine götürülürken görüntü almak isteyen AA kameramanı Mustafa Vergiveren ile foto muhabiri Doğukan Keskinkılıç, Uygun’un yakınlarının saldırısına uğradı.

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