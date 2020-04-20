Uzak Eş Anlamlısı Nedir? Uzak Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Eş anlamlı kelimeler aynı anlam içerdikleri için birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Uzak kelimesinin eş anlamlısı ise ''ırak'' kelimesidir.

Uzak Nasıl Yazılır?

Dilimizde bulunan kelimelerde çoğu zaman yazım hataları bulunmaktadır. Bu kelimelerin doğru yazılışları Türk Dil Kurumunda bulunmaktadır. Uzak kelimesi doğru yazılışı ise ''uzak'' şeklinde olmalıdır.

Uzak Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Dilimizde sıklıkla kullanılan uzak kelimesinin cümle içerisindeki doğru yazılışı aşağıda örnek ile belirtilmiştir.

- Çok uzak yoldan geldim. Doğru

Uzak Eş Anlamlısı

Uzak kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde birkaç anlam barındırmaktadır. Bu anlamlar aşağıdaki gibi olacaktır. Ayrıca uzak kelimesine ait eş anlamlıları; ayrı, cüda ve ırak sözcükleridir.

- Gidilmesi çok uzun süren, çok ötelerde bulunan, ırak

- Arada çok zaman bulunan

- Eli, gücü ve hükmü yetişmeyen

- İhtimali al olan

- Ayrı, Birbiriyle yakın ilgisi olmayan

- Yakın olmayan yer