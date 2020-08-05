Antalya'da yaÅŸayan E.S., 2013 yÄ±lÄ±nda G.S. ile evlendi. 2, 5 ve 7 yaÅŸlarÄ±nda 3 Ã§ocuÄŸu olan genÃ§ kadÄ±n, evliliÄŸinin 6'ncÄ± ayÄ±ndan itibaren eÅŸinden ÅŸiddet gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±. Koca, yaÅŸadÄ±klarÄ± ailesine ait evi satÄ±nca aile, E.S.'nin annesi S.O.'nun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evin alt katÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±.

Ancak koca, eÅŸinin babasÄ±nÄ±n banka hesabÄ±ndaki para ile emekli maaÅŸÄ±nÄ± aldÄ±. Ã‡ift arasÄ±nda yaÅŸanan kavgalarÄ±n ardÄ±ndan G.S., evden ayrÄ±ldÄ±. Ancak, eÅŸine tehdit mesajlarÄ± yollamaya baÅŸladÄ±. Bir mesajÄ±nda ise 2 tabancanÄ±n olduÄŸu fotoÄŸrafa "Ya geleceksin ya Ã¶leceksin" yazdÄ±.

BIÃ‡AÄžI KALBÄ°NE SAVURDU

E.S.'nin ÅŸikayeti Ã¼zerine G.S. hakkÄ±nda 1 aylÄ±k uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± verildi. 30 Haziran PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ E.S.'nin temizlik yaptÄ±ÄŸÄ± eve koca, penceredeki teli yÄ±rtÄ±p, girdi. 3 Ã§ocuÄŸunun gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde, E.S.'ye bÄ±Ã§akla saldÄ±rdÄ±. G.S.'nin bÄ±Ã§aÄŸÄ± kalbine doÄŸru savurduÄŸunu gÃ¶ren E.S., can havliyle kaÃ§mak isteyince bÄ±Ã§ak sol koluna girdi.

BIÃ‡AKLADI, SERBEST BIRAKILDI

KadÄ±n kanlar iÃ§inde kalÄ±rken koca, "Benimle barÄ±ÅŸacaksÄ±n" diyerek, tehditlerine devam etti.

E.S. de saldÄ±rÄ±dan kurtulmak iÃ§in "BarÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m" dedi. G.S., bÄ±Ã§aÄŸÄ± eÅŸine vererek, "Ben yaptÄ±m diyeceksin" dedi. ArdÄ±ndan da evden uzaklaÅŸtÄ±. Hastanedeki tedavisinin ardÄ±ndan E.S., eÅŸinden ÅŸikayetÃ§i oldu. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan G.S., ifadesi alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

'EVÄ° SATIP, KUMAR OYNADI'

EvliliÄŸinin 6'ncÄ± ayÄ±ndan itibaren ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen E.S., "Kavgalar sÄ±rasÄ±nda evdeki eÅŸyalarÄ± fÄ±rlatÄ±yor, kÄ±rÄ±yordu. Evimizi satÄ±p, kumarda parayÄ± harcadÄ±. BabasÄ±nÄ±n verdiÄŸi parayÄ± ve bankadaki parayÄ± da harcadÄ±. ParayÄ± neden harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸumda, ÅŸiddet uyguluyordu. Annemlere zarar verecek, diye susuyordum" dedi.

TEHDÄ°T MESAJLARI ATMAYA BAÅžLADI

Birlikte olmak istemediÄŸini sÃ¶yleyince tehdit mesajlarÄ± almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen E.S., "Annemin evinin altÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±k. BabamÄ±n kredi kartÄ±ndan haber vermeden yÃ¼klÃ¼ miktarda para ve emekli maaÅŸÄ±nÄ± Ã§ekmiÅŸ. Birlikte olmak istemediÄŸimi sÃ¶yledim, evden ayrÄ±ldÄ±. ArdÄ±ndan bana 'Benimle geleceksin ya benimsin ya da Ã¶leceksin, seni bÄ±rakmam' ÅŸeklinde tehdit mesajlarÄ± atmaya baÅŸladÄ±. Ä°stemiyorum dememe raÄŸmen mesaj atmaya devam etti" diye konuÅŸtu.

BIÃ‡AKLADI, 'BENÄ°MLE BARIÅžACAKSIN' DEDÄ°

E.S., olay gÃ¼nÃ¼ yaÅŸananlarÄ± ise ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:

"GeÃ§en perÅŸembe gÃ¼nÃ¼, evde temizlik yapÄ±yordum. Pencereden eve girmiÅŸ. KapÄ±da bir karartÄ± fark ettim, hemen Ã¼stÃ¼me atladÄ±. Elindeki bÄ±Ã§aÄŸÄ± gÃ¶rmedim. BÄ±Ã§aÄŸÄ± bana doÄŸru savurdu, kolumu Ã§ekmemle kalbime, doÄŸru gelen bÄ±Ã§ak koluma saplandÄ±. BÄ±Ã§ak, 10 santimetre derine girmiÅŸ. Kan iÃ§inde kalmama raÄŸmen beni bÄ±rakmadÄ±. YataÄŸa oturtup, 'Benimle barÄ±ÅŸacaksÄ±n' demeye baÅŸladÄ±."Â

'Ã–LMEMÄ° MÄ° BEKLÄ°YORLAR'

Can gÃ¼venliÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve korktuÄŸunu sÃ¶yleyen E.S., "BÄ±Ã§aÄŸÄ± elime verdi ve 'Ben yaptÄ±m diyeceksin' dedi. BarÄ±ÅŸacaÄŸÄ±mÄ± sÃ¶yleyince, bÄ±raktÄ±. Yoksa Ã¶ldÃ¼recekti. Ã–nce hastaneye gittim ardÄ±ndan ÅŸikayetÃ§i oldum. Ama onu hemen serbest bÄ±rakmÄ±ÅŸlar. Benim can gÃ¼venliÄŸim yok, korkuyorum, Ã§ocuklarÄ±m var ne yapacaÄŸÄ±mÄ± bilemiyorum. Benim Ã¶lmemi mi bekliyorlar onu iÃ§eriye almak iÃ§in? Evden dÄ±ÅŸarÄ± zor Ã§Ä±kÄ±yorum" diye konuÅŸtu.

'BÄ°Z Ã–LÃœMÃœMÃœZÃœ DEÄžÄ°L ECELÄ°MÄ°ZÄ° BEKLÄ°YORUZ'

E.S.'nin annesi S.O. ise "Camdan girip kÄ±zÄ±mÄ± bÄ±Ã§akladÄ±. Ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmiyoruz. Devlet bÃ¼yÃ¼klerine sesleniyorum, bize yardÄ±m etsinler. Benim Ã§ocuÄŸum Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde mi sahip Ã§Ä±kacaklar? Biz ecelimizi bekliyoruz. Ben pazarda olduÄŸum sÄ±rada eve gelip Ã§ocuÄŸumu bÄ±Ã§aklayÄ±p, bÄ±Ã§aÄŸÄ± da eline tutturmuÅŸ. Eve geldim, Ã¼Ã§ Ã§ocuk bana sarÄ±larak aÄŸlamaya baÅŸladÄ±, 'Anneanne babam annemi bÄ±Ã§akladÄ±' dediler. Kan kokusundan evin iÃ§ine giremiyorum. Nerede bu adalet? Biz bu kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyoruz. Korkumuzdan uyuyamÄ±yoruz, sokaÄŸa Ã§Ä±kamÄ±yoruz" dedi.

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