‘Uzaktan çalışma artık realite’

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, koronavirüs salgınının dijitalleşmeyle değişen çalışma şekilleri dönüşümünü hızlandırdığını ifade etti. Atay, ofisin yerli kaynaklarla 1 yıl önce geliştirdiği online görüşme platformu üzerinden aralarında Milliyet’in de olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Eğitim Kapısı”, “Yetenek Kapısı”, “Üni-veri” ve “Kamu-veri” gibi önemli projeleri yürüten İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay, hem bu projelerdeki durum hem de koronavirüs sonrası dönemde yeni çalışma ilişkileri konularında şu açıklamalarda bulundu:

ONLİNE EĞİTİM DÖNEMİ: İnsanı değiştirmek, daha verimli kılmak, herhangi bir makineyi daha verimli kılmaktan çok daha sofistikedir. Eğitim Kapısı projemiz ile 5.5 aydır ‘hangi kurum, hangi çalışana, hangi konularda ve ne kadar ücret veriyor?’ bunun araştırmasını yapıyoruz. Tablo bize dedi ki; kamu çalışanlarının eğitim eksiği var. Platform canlı sınıf ortamı sunuyor. 25 kurum, 128 yönetici tanımladı. 10 bakanlık, beş başkanlık, dört ofis ve altı bağlı kuruluş sistem içinde. Merkez Bankası, İletişim Başkanlığı, MSB de var. Açık sınıf, imkanları olmayan kısıtlı yazılımlar üzerinden yapılıyormuş. Şimdi online eğitimler tüm kurumlar için başladı.

KOBİ’LERİ KAMPÜSE SOKTUK: Diğer önemli projemiz Yetenek Kapısı. Öğrenci aldığı eğitime uygun bir işte mi çalışıyor? Yoksa mühendislik okuyup ülkenin kaynakları boşa mı gidiyor, garsonluk mu yapıyor? Buna bakıyoruz. Üni-Veri ile bilgileri aldık. Bilinçli bir topluma varmak istiyoruz. 180 üniversite bizim sistemi kullanmaya başladı. Öğrenci ve işveren aynı platformda bir araya geliyor. Bu işin en büyük faydası KOBİ’lere ve startup’lara olacak. KOBi’leri doğrudan kampüse sokmuş oluyoruz.

ÇALIŞMA HAYATI GÜNDEMDE: Kovid sonrası çalışma hayatı ile ilgili bir akademisyen grubu çalışma yapıyor. Sadece uzaktan çalışma ile ilgili bir konu değil. Türkiye büyük bir devlet, vizyonu çok geniş tüm tarafların istek ve beklentilerini dinlemeden asla, ‘böyle bir çalışma yaptık’ demeyiz. Akademisyen grubu arkadaşımız, ‘Kovid sonrası insan kaynakları uygulaması ne olacak? çalışma yapıyor. İnsanlar ne bekliyor, ne yaparsak ne yönde inisiyatif alırsak daha iyi çözümler üretebiliriz konusunda çalışma var. Dünyanın ortak sorunu istihdam. Her türlü iyileştirme ve yenilik de hassas oluyor.

ARTIK REALİTE: (İş şekilleri de değişmeye başladı, çalışmada bu kapsamda bir veri elde ettiniz mi?) İş şekilleri değişimi dünyanın realitesi. Aksini söylemek realiteyi inkar etmek olur. Uzaktan çalışma ve benzeri süreçler artık bir realite. Biz daha verimli Türkiye için insan kaynakları alanında dünyadaki tüm çağdaş uygulamalar üzerinde çalışıyoruz. Çalışma Bakanlığı ve ilgili taraflar var. Türkiye’nin verimliliği ve çalışanlarımızın mutluluğu için, hak kaybının olmayacağı çalışmalar yapmak istiyoruz.

Beceri seti değişecek

OECD’nin bir çalışması var. Dijitalleşme sürecinde çalışmakta olanların yüzde 60’ı ya işi tamamen kapanacak ya da işi şekil değiştirecek. İnsanların beceri seti değişecek.

Devlet olarak biz ilgili kurumlar olarak mevcut insan kaynağımızı ne yapıp edip dönüşümü sağlamak zorundayız.

Bunun kovid ile alakası yok.Kovid bu süreci hızlandırdı. Kovid sayesinde bunu fark etmeyen ülkeler de bunu fark etti. Herkes dijitalleşme ve uzaktan çalışma ve benzeri diğer süreçlere girdi.

OECD’ye göre yüzde 60’lık kesimi nasıl eğitelim ve geliştirelim ki çağın gerisinde kalmasın diye çalışıyoruz. Personelin beceri setleri geliştirmesi için çalışacağız.

TOMOGRAFİ ÇEKİLDİ

(Kamudaki personele yönelik anket çalışmasının sonuçları) Tomogrofiyi çok iyi çekmişiz. Attığımız her adıma rehberlik ediyor. 862 bin kişinin verisini alıp analiz ettik. Her bakanlıkla ilgili sorunları bakanlıkla odak gruplar yaptık, tartıştık. Verileri platform üzerinde ilgili bakanlık ile paylaştık. İnsan kaynakları konusunda dönüşüm yapmak istiyorsanız üst yönetimin desteği gerekir. En üst düzeyde Cumhurbaşkanımız karar verdi. Kamu-Veri bunun en önemli aşamasıdır. Bu veri ile Hakkâri’de de Edirne’de de çalışanın derdin dinledik. Taşra ve merkez teşkilatlarının bütün sorunlarını biliyoruz. 862 bin veri kamu personelinden toplanmış en büyük veridir. 26 başlık var. Bizim memurumuz devletini sevip sayıyor. En büyük şikayet iddia edildiği gibi ücret değil. Kamuda kariyer planı beklentisi, tayinler var.