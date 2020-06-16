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16.06.2020 - 12:47 |

Uzaktan eğitim devam edecek mi? Ağustos'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk açıkladı!

Corona virüs nedeniyle mart ayında uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , son dakik açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin devam edip etmeyeceği ile ilgili açıklama yaptı. Peki uzaktan eğitim devam edecek mi? Okullar açılmayacak mı?

Uzaktan eğitim devam edecek mi? Ağustos'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk açıkladı!

Uzaktan eğitim sistemi ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son dakika bir açıklaması gerçekleştirdi. Corona virüs nedeniyle geçilen uzakten eğitim sistemi ile ilgili detaylar gündemde araştırılıyor. Peki uzaktan eğitim sistemi devam edecek mi? İşte detaylar...

UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, EBA'dan uzaktan eğitimin gelecek yıl boyunca devam edeceğini açıkladı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Tam gün eğitim yapan okullarımız duruma göre ikili öğretime geçebilir

OKULLARDA MASKE TAKILACAK MI?

Okullar açıldığı zamanki tabloya göre karar verilecek.

3 HAFTALIK EĞİTİM

31 Ağustos zorunlu. Devlet ile birlikte başlamak zorunda. Öncesinde özel eğitim kurumu ister başlar ister başlamaz.

2 binin üzerinde saat yayın yaptık. 93 branşta 674 öğretmen görev yaptı. Ders dışı etkinlikler de yapıldı. 7 milyondan fazla öğrenci 1 milyondan fazla öğretmen EBA TV üzerinde buluştu.

Sevecekmiş gibi yanına çağırdığı köpeği çaldıMuğla’nın Menteşe İlçesi Doğanköy Mahallesinde sahibinin evde bulamadığı sevimli köpeğin kendisini kandıran bir kişi tarafından çalındığı ortaya çıktı. Kendisine yoldaş olan köpeğinin çalınması nedeniyle zor günler yaşadığını belirten 61 yaşındaki Ummuhan Değerli, köpeğinin çalınma anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını jandarmaya teslim ederek köpeğinin bulunmasını istedi.
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