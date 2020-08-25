Uzaktan eğitim nasıl olacak, uzaktan eğitim ne zaman başlıyor?

Milyonlarca öğrenci ve veli uzaktan eğitim hakkında bilgi almak için arayışa koyuldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim air konuştu. İşte uzaktan eğitim hakkında tüm merak edilenler ve uzaktan eğitim tarihi...

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzaktan Eğitim 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak. Uzaktan Eğitim EBA TV ile TRT ortak yayınında yayınlanacak.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı ​Ziya Selçuk, koronavirüs salgını döneminde yapılan uzaktan eğitim çalışmalarının değerlendirilmesi ve akademisyenlerle görüş alışverişinde bulunulması amacıyla Ankara'da düzenlenen 'Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var' toplantısının açılışında konuştu. Uzaktan eğitim sürecinin geliştirilmesi ve daha yüksek çıtalara kavuşturulması için bir araya geldiklerini söyleyen Bakan Selçuk, "Eğitim politikalarını geliştirmek ilerletmek çok kolay bir süreç değil. Mart ayından bu yana bütün dünyayla birlikte eğitimdeki bu zor eşiğimizin daha da yükseldiğini görüyoruz. Bu eşiği aşmak ve yükseltmek için de tüm dünyanın öngörülemez bir süreci nasıl yönettiğini de izliyoruz. Bu süreç içerisinde sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle, bilim insanlarıyla sürekli bir alışverişimiz var ve neyi nasıl yaptığımızı daimi olarak paylaşma imkanımız var" görüşünü ifade etti. Türkiye'nin salgın sürecinde çözüm geliştirme hızının oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Selçuk, bunda Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TRT gibi paydaşların ciddi katkısının olduğuna işaret etti.

'EBA, DÜNYADA EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 3'ÜNCÜ SİTE'

Selçuk, EBA internet platformunu geçtiğimiz yıl Eylül ayında tümüyle uluslararası standartlara dönüştürerek hayata geçirdiklerini, TRT ile gerçekleştirdikleri iş birliği sonucunda 3 uzaktan eğitim kanalı açtıklarını hatırlatarak, "Çocuklarımızın okullarıyla ve dersleriyle bağlantılarının kopmaması için de elimizden geleni yaptık. 1 milyon öğretmenle kalabalık bir eğitim nüfusuna sahibiz; ama emin olun bütün öğretmenlerimiz bu konuda katkı sağladı ve binlerce öğretmenimiz de fiili olarak işin içinde bulundu. Sonuçta bir dönem geçti ve kendimize sorduk. Biz neredeyiz, nereye geldik, neyi başardık başaramadık? Problemli alanlarımız, iyi yaptığımız şeyler neler? Bütün bunların hepsini gözden geçirdik. Elbette bütün dünyada olduğu gibi eksiğimiz var, sıkıntılar var, bu platformların oluşturduğu altyapılara ilişkin çözülmesi gereken birtakım problemler var. EBA internet dünya genelinde en çok ziyaret edilen üçüncü site olma konumuna geldi. Bu bize zaten nasıl hızlı bir dönüşüm gerçekleştiğini kanıt olarak gösteriyor" diye konuştu.

Bakan Selçuk, başta EBA olmak üzere tüm uzaktan eğitim araçlarını öğrenciler ve öğretmenler için yeni nesil kullanıcı dostu bir yapıya büründürmeye çalıştıklarını anlatarak, bu çerçevede eğitimde fırsat adaletini gözeterek öğrencilere ihtiyaç duydukları özel alanlarda da katkı sağladıklarını belirtti.