Uzaktan Eğitimde yoklama, teneffüs, ders tekrarı var mı? Uzaktan eğitimde sınav uygulanacak mı?

TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul, TRT-EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılacak. TRT bu yayınları SD (standart çözünürlüklü) ve HD (yüksek çözünürlüklü) görüntü kalitesiyle toplam 6 kanal üzerinden gerçekleştirecek. Bu kanallara erişebilmek için frekans ayarlarınızı yapmanız gerekecek.

DİJİTAL PLATFORMLARDA HANGİ KANALLAR?

TRT EBA TV İlkokul; Türksat Kablo TV’de 465’inci, Türk Telekom Tivibu’da 401’inci, Turkcell TV+’ta 106’ıncı, D-Smart’ta 365’inci, Digitürk’te 151’inci kanalda. TRT EBA TV Ortaokul; Türksat Kablo Tv’de 466’ncı, Türk Telekom Tivibu’da 402’nci, Turkcell TV+’ta 107’nci, D-Smart’ta 366’ncı, Digitürk’te 152’nci kanalda. TRT EBA TV Lise; Türksat Kablo Tv’de 467’nci, Türk Telekom Tivibu’da 403’üncü, Turkcell TV+’ta 108’inci, D-Smart’ta 367’nci, Digitürk’te 153’üncü kanalda.

UZAKTAN EĞİTİMDE YOKLAMA VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimde yoklamanın olmayacağını söyledi. Bakan Selçuk, “Yoklama almayacağız. Amacımız evlatlarımızın daha çok öğrenmesi, kendilerini geliştirmesi. TV ile uzaktan eğitimin amacı çocuklarımızın derslerden soğumamasını sağlamak. 23 Mart’ta okulda hangi konular işlenecekse TV’de o konular işlenecek. Sonrasında telafi çalışması, bunlara hazırız” dedi.

UZAKTAN EĞİTİMDE TENEFFÜS VAR MI?

İki ders arası 10 dakika mola verilecek ve bu mola sırasında ‘Etkinlik Kuşağı’ yayınlanacak. Öğrencilerin bu sürede televizyon başında olma zorunluluğu olmayacak.

UZAKTAN EĞİTİMDE DERS TEKRARI VAR MI?

Yayını kaçıranlar tekrarlarını izleyebilecek. İlk ve ortaokullar için 13.30-18.00 ve 18.00-22.30 arasında tekrar yayınları olacak. Liseliler için dersler 15.00-21.00’de tekrarlanacak.

UZAKTAN EĞİTİMDE SINAV OLUNACAK MI?

Sınavların ertelenip ertelenmeyeceğine dair net bir karar yok. Ancak Bakan Selçuk’un açıklamalarına göre, uzaktan eğitimde görülen konular sınavda çıkmayacak. Sınavda çıkacak sorular yüz yüze eğitimde öğretilen konular olacak.