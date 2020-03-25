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25.03.2020 - 10:22 | | DHA

Uzaydan corona virüs! Avrupa'yı sarsan görüntü...

Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını uçuş trafiğini alt üst ederken, havayolu şirketlerinin uçuşlarında büyük iptaller yaşandı. Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulamasında da uçak trafiğindeki büyük azalma dikkat çekti.

Uzaydan corona virüs! Avrupa'yı sarsan görüntü...

Dünya genelinde havayolları corona virüs nedeniyle tarihin en büyük krizini yaşıyor. Havayollarının sefer iptallerindeki sayı katlanarak artıyor. Birçok ülke arasında da uçuşlar durdu. Zorunlu haller dışında da uçak yolculuğuna talep virüs endişesiyle her geçen gün düşüyor. Hastalığın yayılması, zayıf yolcu talebi ve yeni seyahat kısıtlamaları, havayolu şirketlerinin uçuşlarını da vurdu. Dünya genelinde birbiri ardına uçuşların iptal olması nedeniyle uçaklar yere indi. Uçuş trafiğindeki büyük düşüş radar görüntülerine de yansıdı.

Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulamasındaki Avrupa hava sahasındaki görüntü özellikle dikkat çekti.Radar kayıtlarına göre Avrupa hava sahasında uçak hareketliliğindeki büyük düşüş olduğu gözlendi. Türkiye hava sahasında da uçuş trafiğindeki azalma olduğu görüldü. Corona virüsü öncesi kayıtlarda ise uçuş trafiğindeki yoğunluk radara yansımıştı.

Uzaydan corona virüs Avrupayı sarsan görüntü...

Uzaydan corona virüs Avrupayı sarsan görüntü...

 

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