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21.11.2020 - 15:51 | | AA

Üzerinden çıkan kimlik şoke etti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üst aramasında sahte polis kimliği ve aracında sahte basın kartı ile çeşitli krokiler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Üzerinden çıkan kimlik şoke etti

Manisa-Turgutlu kara yolundaki kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, Ş.E. (55) idaresindeki otomobili durdurdu.

Aracının ön camında "polis" ibaresinin de yer aldığı sahte basın kartı bulunan Ş.E, kendisini emekli polis olarak tanıttı. Ş.E'nin sorulara çelişkili cevaplar vermesi üzerine otomobilinde detaylı arama yapıldı.

Aramada ruhsatsız tabanca ile "define haritası" olduğu iddia edilen 42 kroki ele geçirildi.

Sürücünün üst aramasında da "İstanbul Polis" yazılı sahte kimlik bulundu.

 Şüpheli Ş.E. gözaltına alındı.

Üzerinden çıkan kimlik şoke etti

 

 

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