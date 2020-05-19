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19.05.2020 - 16:40 | | DHA

Üzerinden silah çıkan adamdan şok sözler! İntihar etmeyi düşünüyorum

İstanbul Avcılar’da sokağa çıkma kısıtlaması sırasında durdurulan otomobilde bulunan bir kişide ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Hastaneye gittiklerini öne süren araçtaki 3 kişiye 3 bin 150’şer TL idari para cezası uygulandı.

Üzerinden silah çıkan adamdan şok sözler! İntihar etmeyi düşünüyorum

Reşitpaşa Caddesi’ndeki denetim noktasında durdurulan otomobildeki 3 kişinin şüpheli hareketleri polisin dikkatini çekti. Hastaneye gitmek istediklerini öne süren 3 kişinin üzerinde arama yapılırken, birinin sırtında kemerinin arkasına sakladığı ruhsatsız tabanca bulundu. Tabancayı neden taşıdığı sorulan kişi, “İntihar etmeyi düşünüyorum” dedi. Bunun üzerine ters kelepçe takılan şüpheli, karakola götürüldü. Diğer iki kişinin üzerinde ve aracın içinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.

Üzerinde tabanca bulunan şüpheli, Avcılar Polis Merkezi’ne teslim edilirken, araçtaki şüpheli dahil.3 kişiye Umum Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet suçundan 3 bin 150’şer TL idari para cezası uygulandı. Şüpheli kişi ile ilgili soruşturma sürüyor.

Avcılar'da durdurulan otomobilde üzerinde tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı.

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