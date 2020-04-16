Üzerine hat olmayanlar nasıl maske alacak? Kod beyan edilen numaraya gelecek

Bakanlık, üzerine kayıtlı telefon bulunmayanların 20-65 yaş aralığında olmak koşuulya, eczaneye gidip kimlik numarası ve bir yakınına ait telefon GSM numarasını vermesi halinde eczanelerin bu kişilerin beyan ettiği GSM numarasına mesaj gönderilmesini sağlayabileceklerini bildirdi.

Üzerine kayıtlı telefon hattı bulunmayan ya da 65 yaş üstü anne babası gibi yakınları üzerine kayıtlı telefon hatlarını kullanan kişiler, satışı da olmadığı için maske temin etmekte zorlanırken, bu sıkıntının nasıl aşılacağı merak konusuydu. Milliyet’in konuyu iletiği bakanlık yetkililerin açıklamalarıyla, bu durumdaki vatandaşların nasıl maske alabilecekleri de netleşti.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, öncelikli olarak 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta maske dağıtım süreci başladı. Maskeler yaş gruplarına ayrılarak gönderiliyor ve şimdiye kadar yaklaşık 25 milyon kişiye kod gitti. Bu rakam cuma gününe kadar 39 milyona çıkacak, ulaştırılan maske sayısı da 195 milyonu bulacak. Daha sonra peyder pey maskelerin dağıtımı devam edecek.

20-65 yaş arasında olmak koşuluyla üzerine kayıtlı telefon hattı bulunmayanlar ise, eczaneye gidip kimlik numarası ve bir yakınına ait telefon GSM numarası vermesi halinde, eczaneler tarafından bu durumdaki vatandaşlara, beyan ettikleri GSM hattı üzerinden mesaj gönderilmesi sağlanacak.

‘Maskeler belirli bir fiyattan satılabilmeli’

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, ücretsiz maskelerin İstanbul ve Ankara’da dağıtımının yapıldığını, Sakarya, İzmit ve İzmir olmak üzere üç kente daha maskelerin gittiğini söyledi. Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 kentin tümüne hafta sonuna kadar maskelerin gitmesi gerektiğini belirten Çolak, “Eczanelerin maske satması kesinlikle yasak olduğu için eczacılar bu kurala uyuyorlar. Ancak burada sistemi daha rahat hale getirmek için yapılması gereken ise maskelere bir fiyat konulmalı ve ‘bu fiyatın üzerinde satışı yapılamaz’ denilmeli. Maskesi gelen vatandaş da eczaneye gidip maskesini aldığında ya da ihtiyacı olduğunda bunu devletin belirlediği fiyattan alabilmeli. Çünkü verilen 5 maske aslında yeterli bir rakam değil” ifadelerini kullandı. -KAAN ULU Ankara DHA