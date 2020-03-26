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26.03.2020 - 15:16 | | DHA

Uzman çavuş intihar girişiminde bulundu!

İstanbul Üsküdar’da uzman çavuş, sokak ortasında beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan uzman çavuş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Uzman çavuş intihar girişiminde bulundu!

Olay saat 12.00 sıralarında Kirazlıtepe Mahallesi Malkoç Sokak üzerinde meydana geldi.  Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan uzman çavuş C. B'yi ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hasdal Kışlası’nda görevli olduğu öğrenilen C. B'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

 

 

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