MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son Dakika! Uzman çavuş ve ailesini ölüm ayırdı
ABONE OL
24.12.2020 - 12:31 | | İHA

Son Dakika! Uzman çavuş ve ailesini ölüm ayırdı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aracın çaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Serhat Önal, eşi İlayda Önal ve oğlu Efe Önal Gaziantep'te kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Aileler anlaşamadığı için defin yeri belli olmayan cenazelerden Uzman Çavuş Serhat Önel ve oğlu İslahiye'de, eşi İlayda Önal ise Gaziantep'te defnedilecek.

Olay, 22 Aralık 2020 Salı günü sabah erken saatlerde Şırnak Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün virajı alamaması nedeni ile kontrolünü kaybettiği 33 D 3837 plakalı araç, takla atarak yaklaşık 40 metre yuvarlandıktan sonra Habur Çayına uçtu.

Sabah saatlerinde Habur Çayında bir aracın olduğunu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, ters dönüp Habur Çayına uçan araçta bulunan sürücü Uzman Çavuş Serhat Önal, eşi İlayda Önal ve küçük çocukları Efe Önal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımı ile hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri araçtan çıkarıldı.

CENAZELER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Önal ailesinin cansız bedenleri, Şırnak'ta yapılan işlemlerinin ardından Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen tören sonrası memleketleri Gaziantep'e getirildi. Cenazeler, Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki Bahaeddin Nakıpoğlu Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze namazı öncesi hayatını kaybedenlerin yakınları güçlükle ayakta dururken, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Cenazeye Gaziantep Valisi Davut Gül, askeri erkan, kent protokolü ve Önal ailesinin yakınları katılırken, hayatını kaybeden Uzman Çavuş ile oğlu Efe'nin İslahiye ilçesinde, eşi İlayda Önal'ın ise Gaziantep'te defnedileceği öğrenildi.

Son Dakika Uzman çavuş ve ailesini ölüm ayırdı

100 milyon TL için geri sayım başladı! Yılbaşı biletlerinin yüzde 80'i tükendiHeyecanın zirve yaptığı geri sayım başladı. Milli Piyango büyük ikramiyesi bu yıl 100 milyon lira. Bilet satışları sürüyor, emekçi satıcılar sokaklarda hem umut satıyor hem ekmek kazanıyor. Vatandaş ise 100 milyon liralık dev ikramiye için kuyruklarda sıra bekliyor. 2021'e sadece günler kalmışken, CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman milli piyango heyecanı izlenimlerini aktardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İstanbul’da dev operasyon! Hepsi tek tek durduruldu

Son dakika... İstanbul’da dev operasyon! Hepsi tek tek durduruldu

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

AÖF sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AÖF sonuçları 2020 heyecanı...

AÖF sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AÖF sonuçları 2020 heyecanı...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet