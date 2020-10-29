Uzman Doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul’da özel bir hastanede Başhekim Yardımcısı olan Uzman Doktor Engin Türkmen 50 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi olduğu öğrenildi.

Sakarya'da ise Akyazı ilçesinde bir tıp merkezinde çalışan iç hastalıkları uzamanı Dr. Hasan Tepeçınar aktif olarak çalıştığı merkezde koronavirüse yakalandı.

Tansiyon ve şeker hastası olduğu öğrenilen 52 yaşındaki Tepeçınar, evde tedavi gördüğü esnada fenalaşarak Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Tepeçınar, kılınan cenaze namazı sonrasında Hastane Mahallesi süt fabrikası mezarlığına defnedildi.

KARDEŞİ SAKARYA'DAKİ PATLAMADA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan doktorun, Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında 3 Temmuz Cuma günü meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar’ın ağabeyi olduğu öğrenilirken, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ise sosyal medya hesabında hayatını kaybeden doktor için taziye mesajı yayınladı. Öğütlü taziye mesajında, “Akyazı’da görev yapan ve bir süredir amansız hastalıkla mücadele eden Dr. Hasan Tepeçınar’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum doktorumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.