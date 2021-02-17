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17.02.2021 - 20:50 |

Uzman erbaşların emeklilik yaş haddi değişti

Uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 olacak. Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşlar 60 yaşına kadar orduya alınabilecek.

Uzman erbaşların emeklilik yaş haddi değişti

Meclis Genel Kurulu’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor.
Teklifin kabul edilen üçüncü maddesine göre uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 olacak. Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşlar 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz da Emekli Sandığı Kanunu'nda bir değişiklik yaptıklarını belirterek, “Uzman erbaş emeklilik yaşını 52'den 55'e yükselttik ve eğer ki sefer döneminde ihtiyaç duyulursa -daha önce subaylar ve astsubaylara böyle bir hak vardı- uzman erbaşlardan da 60 yaşına kadar sağlık durumlarının elverişli olması hâlinde orduya alınabileceğine ilişkin düzenleme yapıldı” dedi.

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