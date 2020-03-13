MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Uzmanlardan son dakika corona virüsü uyarısı! Sigaradan uzak durun
ABONE OL
13.03.2020 - 14:41 | | AA

Uzmanlardan son dakika corona virüsü uyarısı! Sigaradan uzak durun

Türk Toraks Derneği ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu, "Sigara, akciğerlerin savunmasını önemli bir ölçüde bozuyor. Sigara ilişkili hastalıklarda bu işin (corona virüs) seyrinin biraz daha zor olabileceğini biliyoruz." dedi.

Uzmanlardan son dakika corona virüsü uyarısı! Sigaradan uzak durun

 

Prof. Dr. Eyüboğlu, Prof. Dr. A. Fuat Kalyoncu, Prof. Dr. Metin Özkan  ve Doç. Dr. Hikmet Fırat ile Türk Toraks Derneği'nde düzenlediği basın  toplantısında, yeni tip corona virüs (Kovid-19) hakkında merak edilenlerin yanı  sıra KOAH ve astım hastaları ile sigara içenlerin bu süreçte nelere dikkat  etmeleri gerektiğine ilişkin bilgi verdi.

Çalışmalarının başlatıldığını belirten Eyüboğlu, bu çalışmaların en  iyi ihtimalle 12 ay sonunda tamamlanacağına yönelik değerlendirmeler bulunduğunu  ifade etti.

Eyüboğlu, corona virüsün özgün bir tedavisi ve aşısı olmadığını,  solunum yolu virüslerinin büyük çoğunluğunun hayvanlar aracılığıyla insanlara  taşındığını, corona virüsün ana kaynağının, yırtıcı kuşlar olduğunun düşünüldüğü  bilgisini verdi.

"VAKALARIN YÜZDE 85'İ BASİT GRİP, YÜZDE 15'İ HASTANEYE YATIŞ  GEREKTİREN SÜREÇ ŞEKLİNDE"

Kronik hastalıklarda virüslerin seyri ve şeklinin değiştiğine işaret  eden Eyüboğlu, şunları söyledi:

"Bir virüsün vücudumuza giriş miktarı, giriş şekli ve vücudumuzun bu  virüsle savaşma becerisiyle ilgili olarak virüsün seyri değişebiliyor. Kronik  Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), astım ya da kronik akciğer hastalıkları gibi  durumlarda altta yatan bağışıklık olumsuz etkilendiği için bu virüsün ve  hastalığın seyri değişebilmekte. Yine 60 yaş üzerindeki hastalarda hastalığın  daha ağır seyrettiğini de biliyoruz. Hastalığın seyrinde daha çok 60 yaş  üzerindeki hastalarda ağır solunum yetmezliği ve ölümlere kadar giden durumlar  söz konusu. Ama genç nüfusun daha kolay atlattığını biliyoruz. Vakaların yüzde 85  kadarı basit grip geçirebiliyor. Ama geri kalan yüzde 15'i gerçekten hastaneye  yatış gerektiren ve bazı vakalarda yoğun bakım desteği gerektiren bir süreç  geçiriyor. Kronik hastalar, virüsü aldıklarında yanıtları çok değişken  olabiliyor. Özellikle KOAH, diyabet, kalp, hipertansiyon, böbrek yetmezliği,  kanser hastaları ve farklı sebeplerle bağışıklığı baskılayan tedaviler alan  hastalarda corona virüs çok daha ağır seyredebiliyor. Çünkü savunma sistemi her  iki duruma birden yetişme yeteneğini epeyce yitirmiş oluyor."

Corona virüsün, influenzaya göre gün sayısı olarak biraz daha uzun  seyrettiğini ifade eden Eyüboğlu, öksürük, ateş, solunum sıkıntısı ve kas  ağrılarının, corona virüsün en temel belirtileri olduğunu anımsattı.

Eyüboğlu, "Sigara, akciğerlerin savunmasını önemli bir ölçüde bozuyor.  Sigara ilişkili hastalıklarda bu işin (corona virüs) seyrinin biraz daha zor  olabileceğini biliyoruz. Kronik sigara içicilerinin, bu sebebe bağlı kronik  akciğer hastalığı olanların, bu vesileyle sigaradan uzak durmalarını hatırlatmak  istiyoruz." dedi.

"HASTALAR, DOLMUŞLARDA, OTOBÜSLERDE KALABALIĞIN OLMADIĞI SAATLERDE  SEYAHAT ETMELİ"

Bu hastalara ve topluma yönelik önerilerde bulunan Eyüboğlu, şöyle  konuştu:

"Bu hastalar, kendilerini özellikle viral enfeksiyonlardan  korumalılar. Salgının olduğu bilindiğinden kapalı, havasız ve kalabalık  ortamlarda bulunmamalarını öneriyoruz. Hastanelerde bulaş açısından bir kaynak  olacağı için acil durumlar dışında hastane başvurularını da ötelemelerini  öneriyoruz. Bu grup hastalarımızın, dolmuşlarda, otobüslerde çok fazla  kalabalığın olmadığı saatlerde seyahat etmelerini tavsiye ediyoruz. Panik olmadan  yapacağımız önlemleri sağlıklı bir şekilde almamız gerekiyor. Her şeyden önce el  temizliğine dikkat etmemiz lazım. En az 2 saat arayla su ve sabunla, yoksa  alkollü dezenfektanlarla temizlememiz lazım. Hasta olan kişiler, maske takmalı.  Hasta değilsek maske takmanın çok koruyuculuğu olmadığını bilmemiz gerekiyor.  Kronik akciğer hastaları, örneğin hastane gibi yerlere gideceklerse kendilerini  korumalarını öneriyoruz."

"Bir kişiyle bir metreden yakın mesafede 15 dakikayı geçen süreyle bir  arada olmak 'temas' olarak tanımlanabilir." diyen Eyüboğlu, virüsün cansız  ortamlarda da canlı kalabildiğine dikkati çekerek, asansör düğmesi, elektrik  düğmeleri gibi yerlere dokunulduğunda ellerin temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

Corona virüse karşı sağlıklı ve düzenli beslenme ile uykunun önemli  olduğunu belirten Eyüboğlu, hasta olanların kendilerini toplumdan izole  etmelerini gerektiğini söyledi.

Maskelerin 2 saat arayla değiştirilmesi tavsiyesinde bulunan Eyüboğlu,  cerrahi maske denilen basit maskelerin kullanımının yeterli olduğunu ancak maske  kullanımını sadece hastalar için önerdiklerini belirtti.

Eyüboğlu, "Corona virüs yer çekimi etkisiyle ve çevresindeki sıvının  katkısıyla hemen yere düşmekte. Burada çok önemli nokta, ellerimizi sık  yıkayacağız ve ellerimizi giriş yolu olan yüzümüze götürmeyeceğiz." ifadesini  kullandı.

TOPLUM TAŞIMA ARAÇLARI VE CUMA NAMAZINA İLİŞKİN ÖNERİLER

Prof. Dr. A. Fuat Kalyoncu da corona virüs tedbirleri kapsamında,  trafik polislerinin, toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu almaya yönelik  denetimlerini artırmalarının yerinde olacağını söyledi.

 Kolonyalarda esansın önemi olmadığını belirten Kalyoncu, alkol oranı  yüzde 60'ın üzerinde olan kolonyaların kullanılabileceğini bildirdi.

 

 

Büyükçekmece’de faciadan saniyelerle kurtuluş kameradaBüyükçekmece’de bir inşaata kum boşaltan hafriyat kamyonu devrildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken kamyon devrilmeden 5 saniye önce anne ve çocuğunun kamyonun yanında geçtiği görüldü. Kamyon sürücüsü, cam kırılarak dışarı çıkarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Bakan Akar açıkladı! Yürürlüğe girdi...

Son dakika! Bakan Akar açıkladı! Yürürlüğe girdi...

Çalışanlar için corona virüs rehberi! Reddetme hakkı...

Çalışanlar için corona virüs rehberi! Reddetme hakkı...

Milli Eğitim Bakanı tatil ve uzaktan eğitimi anlattı

Milli Eğitim Bakanı tatil ve uzaktan eğitimi anlattı

Siz uyurken telefonunuz arkanızdan neler yapıyor neler!

Siz uyurken telefonunuz arkanızdan neler yapıyor neler!

Sıradaki Haber