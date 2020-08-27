Son dakika! İki kentten peş peşe acı haberler! Ölüler ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, A.Y idaresindeki 45 NN 699 kapalı panelvan, Manisa Akhisar yolunun Tirkeş kavşağı yakınlarında M.A. yönetimindeki 45 UB 3159 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör savrularak şarampole devrildi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 11 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs de refüje çıkarak durabildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edilirken kazanın olduğunu duyan işçilerin yakınları da kaza yerine akın etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİR FECİ KAZA DA BURSA'DA

Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Ferhat Erol (60) idaresindeki 16 S 1821 plakalı midibüs, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Mudanya Yolu mevkisinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre sürücü Erol ile araçta bulunan Ayşin Güler (47) yaşamını yitirdi.

Yaralanan 16 kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.