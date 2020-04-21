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21.04.2020 - 19:56 |

Üzüm Üzüme Baka Baka Kararır Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Çok fazla gündelik yaşamda kullanılan atasözleri arasında üzüm üzüme baka baka kararır geliyor. Siz de bu atasözünün anlamını öğrenebilir ve farklı amaçlar doğrultusunda değişik yerlerde kullanabilirsiniz. Peki, üzüm üzüme baka baka kararır atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması hakkında detaylar.

Üzüm Üzüme Baka Baka Kararır Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

TDK’ya göre üzüm üzüme baka baka kararır atasözünün anlamı ‘Bir arada bulunan ve arkadaşlık eden kişiler birbirlerini huylarını kapar’ şeklinde tabir edilebilmektedir.

Üzüm Üzüme Baka Baka Kararır Atasözünün Anlamı Nedir?

Üzüm üzüme baka baka kararır atasözü ‘insanların birbirlerinden etkilenmesi’ olarak ifade edilebilmektedir. Bu ifade üzerinden insanın hem etkileyen hem de etkilenen varlık olduğunu söylemek mümkün. Sürekli olarak bir arada bulunan ve arkadaşlık eden kimseler ise, mutlaka birbirlerinden etkilenir ve huylarını kapabilir.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Geçmişten günümüze kadar ulaşmış atasözleri en özlü öğütler olarak öne çıkıyor. Bu öğütler arasında üzüm üzüme baka baka kararır çok sık kullanılan atasözlerinden biridir. İnsanların birbirinin huylarından etkilenerek benzerlik gösterebilecekleri anlamına çıkarmak mümkündür. Bu her türlü huyu veya davranış olabilir.

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