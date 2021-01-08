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08.01.2021 - 15:00 | | DHA

Uzun süredir aranan firari hükümlü kadın yakalandı!

İstanbul Küçükçekmece’de, "Uyuşturucu ticareti" suçundan açılan davada kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan firari "Melek" kod isimli Çilem K. yakalandı. Çilem K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Uzun süredir aranan firari hükümlü kadın yakalandı!

 İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 2009 yılında uyuşturucu ticaretine yönelik İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonlarda suç örgüt liderliğindeki Mehmet C. (29) yüksek miktarda uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alınmıştı. Aynı operasyonla ilgili "örgüte üye" olduğu belirlenen uyuşturucu patroniçesi "Melek" kod isimli Çilem K. da 2017 yılında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari Çilem K.'nın oğlunun sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımdan yola çıkarak Küçükçekmece’de bulunan adresi tespit etti. Polis ekiplerinin tespit edilen adrese 6 Ocak’ta yaptığı baskın sonucunda Çilem K., yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çilem K. tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

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