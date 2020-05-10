Ankara Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Varlı, “Maskesiz çıkmamaları lazım. Onun dışında sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerekiyor. Evde çok fazla hareket etme imkanları olmadıysa sokağa çıktıklarında birden uzun yürüyüşlerden kaçınmak lazım. Vücut zorlanabilir. Ama ev içerisinde aktif hareketlerini yaptılarsa olağan yürüme hızında yürüyebilirler” dedi.

Genelgede serbestliğin yürüyüş mesafesiyle sınırlı olduğunu hatırlatan Varlı, “Yakınlarda bir park olabilir. Yürüyüş yapılan bir alan olabilir. Birden zorlandıklarını hissederlerse dinlenmeleri gerekiyor. Ara ara kısa mola verebilirler. Özellikle halsizlik, baş dönmesi, dengesizlik, baygınlık gibi şeyler olursa yürümede ısrar etmemeleri gerekiyor” diye konuştu. Varlı, şöyle devam etti:

“Yürüyüş yapmaya çıkmadan önce ilaçlarını yanlarına aldıklarından emin olsunlar. Birden efor arttığında tansiyonları yükselebilir. Başka sıkıntıları olabilir. Yanlarına sıvı da almalılar. Onun dışında yanlarında muhakkak telefonlarını bulunmalı, haber verme anlamında. 4 saat diye 4 saatin tamamını tamamlamaları da gerekmiyor. 30 dakika dolaşır. Gelip evde dinlenir. Sonra tekrar çıkabilir.”