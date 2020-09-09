V tipi toparlanma ne demek, ne anlama geliyor?

V tipi toparlanma nedir, ne anlama geliyor sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bakan Berat Albayrak tarafından yapılan açıklamada Karadeniz'de bulunan doğal gaz ve ekonomik gidişata ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Alabyrak tarafından yapılan açıklamada ikinci çeyrekte V tipi bir toparlanma bekliyoruz açıklaması yaparken 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 5'in üzerinden büyüme gerçekleşebilir açıklamasında bulundu. Peki V tipi toparlanma nedir?

V TİPİ TOPARLANMA NEDİR?

"V" tipi toparlanma; ekonomide sert düşüşün ardından toparlanmanın da aynı ölçüde hızlı olacağı görüşünü yansıtırken, zamanlama açısından da daha kısa bir süreye işaret ediyor.