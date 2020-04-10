OlayÂ dÃ¼nÂ Ã¶ÄŸle saatlerinde, KazÄ±m Karabekir MahallesiÂ OruÃ§reisÂ Caddesiâ€™ndeÂ bulunan 5 katlÄ± binanÄ±n 4â€™Ã¼ncÃ¼ katÄ±ndaÂ yaÅŸandÄ±.Â Tersane iÅŸÃ§isi Mustafa Y.Â (43) ile eÅŸi Kiraz Y.Â (36) arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma sÃ¼rerken Mustafa Y. yatak arasÄ±na sakladÄ±ÄŸÄ± baltayÄ± alÄ±p, eÅŸinin boynuna vurdu.



Kiraz Y. olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± kaybetti. MustafaÂ Y. ise talihsiz kadÄ±nÄ±n cesedini, koltuÄŸunÂ altÄ±ndaki sandÄ±ÄŸa koydu. En bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ 13 yaÅŸÄ±nda olan 3 Ã§ocuÄŸunun odalarÄ±nda olduÄŸu sÄ±rada annelerini Ã¶ldÃ¼ren Mustafa Y., kanlarÄ± temizledi.Â Gece yarÄ±sÄ± da polis merkezine giderek, eÅŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.Â Eve gelen polisin bulduÄŸu ceset, otopsi iÃ§in Adli TÄ±p Kurumuâ€™na gÃ¶nderildi.Â



Kocaeli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Mustafa Y. ifadesinde, telefonla bir kiÅŸiyle konuÅŸurken duyduÄŸu eÅŸini, kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸÃ¼phelenip Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼Â anlattÄ±. Mustafa Y. emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan â€˜kasten Ã¶ldÃ¼rmeâ€™ suÃ§undan Gebze Adliyesiâ€™ne sevk edildi.Â