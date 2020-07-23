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23.07.2020 - 17:46 | | İHA

Vahşice öldürülen Pınar Gültekin’in mezarına bayram şekeri bırakıldı

Son dakika haberine göre; Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen ve memleketi Bitlis’in Hizan ilçesinde toprağa verilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in mezarı sık sık vatandaşlar tarafından ziyaret edilirken, bırakılan bayram şekerlemeleri ise dikkat çekti.

Muğla'da 16 Temmuz günü kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedeni, 5 gün sonra Menteşe'de ormanlık alanda bulunurken, olayla ilgili eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı da gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Avcı tutuklanırken, Gültekin’in cenazesi de ailesi tarafından Bitlis’in Hizan ilçesine getirilerek binlerce kişinin katılımıyla Gayda köyünde dün toprağa verilmişti.

Bugün de köye gelen vatandaşlar Pınar Gültekin’in mezarını ziyaret ederek dua ediyor. Mezarının başında gün boyu vatandaşlar eksik olmazken, aile fertleri ise yakın çevrelerinden gelen taziyeleri kabul ediyor.

Öte yandan, Pınar Gültekin’in mezarına bırakılan bayram şekerlemeleri ise dikkat çekti.

Vahşice öldürülen Pınar Gültekin’in mezarına bayram şekeri bırakıldı

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