Vaka artışına rağmen ne maske ne sosyal mesafe

Son verilere göre günde yaklaşık 150-200 kişiye koronavirüs tanısı kondu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Konya’daki artan hasta sayısına dikkat çekti. Buna rağmen kent merkezindeki en işlek noktalardan biri olan Zafer Meydanı’nda birçok kişinin maske takmadığı, maskesini çenesine kadar indirdiği ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Konya dışında benzer görüntülere İzmir’de de rastlandı. Yurt genelinde koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler ve uyarılara rağmen İzmirliler, tedbirleri unuttu.