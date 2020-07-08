08.07.2020 - 17:15 | | DHA
Vaka sayısında en büyük artışın yaşandığı Gaziantep’te sıkı denetim!
İstanbul ve Ankara’nın ardından coronavirüs vaka sayısında en büyük artışın yaşandığı üçüncü il olan Gaziantep’te, polis ekiplerinin otobüs, taksi ve işletmelerde yaptığı denetimler devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında Gaziantep’in, İstanbul ve Ankara'nın ardından 3'üncü sırada yer aldığını söyledi. Kent genelinde ise güvenlik güçleri ile belediye ekipleri tedbirler alarak, denetimlerle vatandaşları maske takma ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.
Yoğun önlemlerin olduğu kentte, valilik koordinasyonunda gerçekleşen denetimlerde zabıta ekipleri, restoran ve satış noktalarında denetim yaparken, polis ekipleri ise yol kontrollerinde otobüs ve taksilerde yolcu sayısı ve maske kullanımı tedbirlerini denetliyor.
Son dakika... Van Gölü'nde batan teknesinin yeri tespit edildiGelen son dakika haberine göre, Van göçmenlerin içinde olduğu batık teknenin yeri tespit edildi. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada batan tekne ile ilgili 'Van Gölü’nde yasadışı düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin yeri, arama-kurtarma çalışmalarına katılan Deniz Kuvvetlerimize ait “Birinci Sınıf Dalgıç” özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timimiz tarafından 14.30 sularında 107 metre derinlikte tespit edildi' denildi.