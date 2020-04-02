Vaka sayısında İstanbul ilk sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, dün 14 bin 396 test yapıldığını, 2 bin 148 tanı konulduğunu ve 63 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. 333 hastanın iyileştiğini belirten Koca, toplam can kaybının 277’ye, vaka sayısının ise 15 bin 679’a çıktığını söyledi. Vakalara ilişkin il bazında bilgiler veren Koca, şunları kaydetti:



‘Ölüm oranı yüzde 1.58’

“Bizim test sayımız 100 bini geçti. Günlük test kapasitemiz 15 bini buldu. Şu anda 71 merkezde çalışılıyor. Çin’den getirdiğimiz hızlı PCR devreye girdi. Elimizde ayrıca 1 milyon kit olduğunu daha önce söylemiştim. Haftaya 20-25 bin aralığına çıkacağımızı önümüzdeki 1 hafta içinde 30 binlere çıkacağımızı söylemek istiyorum. Sayılarımız artıyor ama vakalarımız içerisinde ölüm oranımız şu an yüzde 1.58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıda olduğumuzu söyleyebilirim. Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. Ön planda daha çok vakanın gördüğünüz gibi İstanbul’da. İstanbul’da vaka sayısı 8 bin 852. Onu İzmir izliyor 853. Ankara’da 712, Konya’da 584, Kocaeli 410. Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. 601 sağlık çalışanımızın koronavirüs testi pozitif çıktı.





‘Yüzde 80’i 60 yaş üstü’



Hayatını kaybeden kişilerin yüzde 79.5’u yani yüzde 80’i 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanların yüzde 74.7’si 60 yaşın üzerinde. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 68.8’i tansiyon hastası. Yoğun bakımda olanların yüzde 63.3’ü tansiyon hastası olduğunu görüyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Özellikle hayatını kaybedenlerin yüzde 80’i 60 yaşın üstü, kronik hastalıkların seyri yüzde 75-80 durumunda seyrediyor. Kronik hastalığı olan, alt hastalığı olan ve 60 yaş üstünün daha riskte olduğunu görüyoruz. Bunu daha genişleterek ifade ediyorum, 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin asla ve asla evden çıkmamasını, kendilerini izole etmeleri gerektiğini söylüyorum. Dışarı çıkmayalım, virüse fırsat tanımayalım.

‘Doluluk oranı yüzde 63’



Hastanelerimizdeki yoğun bakımlardaki doluluk oranımız yüzde 63. Yatak doluluk oranı Anadolu’da yüzde 40. İstanbul’da servislerde yüzde 58’de. Önümüzdeki günlerde pandemi hastaneleriyle ilgili bir düzenleme yapılıyor olacak. Özellikle vatandaşımızdan test konusunda ücret talep edilmemesi noktasında bir yaklaşım içerisindeyiz.



‘Sıkı tedbir olabilir’



(İstanbul’da özel bir önlem alınacak mı?) Geçen toplantıda bütün ülkede hareketliliği azaltan bir önerisi olmuştu Bilim Kurulu’nun. Sayın Cumhurbaşkanımızın da iradesiyle devreye girmişti. Bundan sonraki süreçte il pandemi kurullarımız dahil olmak üzere bölgesel daha sıkı tedbir alabilir mi, alabilir.”





‘Kök hücre uygulamasını genİşletmek istiyoruz’



Sağlık Bakanı Koca, kök hücre tedavisine ilişkin şunları söyledi: “Özellikle tedavisi yapılan ve antikor gelişmiş olan kişilerin plazmasını hasta olan kişiye vermek. Bununla ilgili bir çerçeve çizildi. Hangi hastaya nasıl uygulanması gerektiği dün de yayınlandı. Kızılay da önemli bir tedarik zincirinde birim olacak. Bunu yapabilecek olan üniversite ve vakıf üniversitelerine de yapabileceklerse izin vermek üzere bir genelge bugün yayınlanmış oldu. Bu konuda biz kök hücre uygulamasını daha genişletmek istiyoruz. Zararlı değil ama ne kadar faydası var Bilim Kurulu’nun analizi olacak. Kök hücre tedavisini ötelemek değil, uygulamak istiyoruz.”