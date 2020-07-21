21.07.2020 - 15:58 | | DHA
Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te çarşılar dolu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayılarının yükseldiğine dikkat çektiği Gaziantep’te çarşılarda yoğunluk devam ediyor. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda kurallara uymayıp, nizami maske takmayanlara cezai işlem uyguluyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, son günlerde vaka sayılarında artışa dikkat çektiği Gaziantep'te, birçok kişinin mağazaların ve insanların yoğun olduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptığı görüldü. Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu kentte, bazı kişilerin maskelerini çenelerine ve kollarına taktığı gözlendi. Kentin birçok noktasında polisler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik anonslar yaparken, maskesiz gezen vatandaşlara ise cezai işlem uyguladı.
Maske takmayan vatandaşlar, polis ekiplerine çeşitli bahaneler sunmasına rağmen ceza yemekten kurtulamadı.
'Soyuldum' diye ağlayan kuyumcu kuryesinin foyası ortaya çıktıÜmraniye'de soyulduğunu söyleyerek polise başvuran kuyumcu kuryesi Vehbi Arslan'ın yalan söylediği ortaya çıktı. Sahte soygunu arkadaşlarıyla birlikte organize ettiği öğrenilen 38 yaşındaki Vehbi Arslan olaya karışan 4 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Soygundan sonra röportaj yaptığı gazetecilere ağlarken görüntü veren Vehbi Arslan'ın polisteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği "Aileme borçlarımı söyleyemiyordum. Çok borcum vardı. Ondan yaptım." dediği öğrenildi.