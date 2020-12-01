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DoÄŸal gÃ¼zellikleriyle Ã¶n plana Ã§Ä±kan DiyarbakÄ±r'Ä±n 12 bin nÃ¼fuslu Ã‡Ã¼ngÃ¼ÅŸ ilÃ§esinde Kovid-19 ile mÃ¼cadelede sÄ±kÄ± tedbirler uygulanÄ±yor.

Â HES koduyla giriÅŸ yapÄ±lan ilÃ§ede, her gÃ¼n camilerden ve resmi araÃ§lardan anonslar yapÄ±lÄ±yor, iÅŸ yerleri ve halka aÃ§Ä±k alanlar denetleniyor.

VatandaÅŸlarÄ±n da maske ve sosyal mesafe kurallarÄ±na uyduÄŸu ilÃ§ede, sÄ±kÄ± Ã¶nlemler sonuÃ§ verdi. Ä°lÃ§ede dÃ¼nden bu yana yeni vaka belirlenmedi.

Kaymakam Tuncay KaldÄ±rÄ±m, AA muhabirine, vaka sayÄ±larÄ±nda yurt genelindeki artÄ±ÅŸlarla ilÃ§ede de artÄ±ÅŸ yaÅŸanÄ±nca Ä°lÃ§e HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kurulu olarak bazÄ± kararlar aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°lÃ§e giriÅŸinde HES kodu kontrolÃ¼nÃ¼ zorunlu hale getirdiklerini aktaran KaldÄ±rÄ±m, farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak iÃ§in vaka olan bina ve kÃ¶ylerin giriÅŸlerine "Kovid-19 vakasÄ± vardÄ±r" uyarÄ±larÄ±nÄ± astÄ±klarÄ±nÄ±, ilk zamanlarda olduÄŸu gibi ilÃ§eye gelenleri 10 gÃ¼nlÃ¼k zorunlu karantinaya aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

BeÅŸin Ã¼zerinde vaka Ã§Ä±kan mahallelere giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±, camilerden ve araÃ§lardan anonslarla halkÄ± tedbirler konusunda uyardÄ±klarÄ±nÄ± bildiren KaldÄ±rÄ±m, farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak iÃ§in mahallelerin vaka sayÄ±sÄ±nÄ± orada oturanlarla paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.

Ä°lÃ§ede filyasyon ekibinde 8 personelin gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gÃ¼nlÃ¼k ortalama 100 test yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KaldÄ±rÄ±m, ilÃ§ede en yÃ¼ksek vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n 89 vaka ile 16 KasÄ±m'da kayÄ±tlara geÃ§tiÄŸini bildirdi.

"VATANDAÅžLARIMIZA TEÅžEKKÃœR EDÄ°YORUM"

KaldÄ±rÄ±m, "VatandaÅŸ, 'vaka olan yerden uzak durmalÄ±yÄ±m ve dikkatli olmalÄ±yÄ±m' bilincini geliÅŸtiriyor. Bununla baÅŸarÄ±ya ulaÅŸtÄ±k. Åžehir dÄ±ÅŸÄ±ndaki hemÅŸeri dernekleri aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tedbirleri mesaj yoluyla Ã¼yelerine ulaÅŸtÄ±rdÄ±. Ä°lÃ§eye gelecekler buradaki tedbirlerden haberdar oldu. BÃ¶ylelikle ilÃ§eye geliÅŸ gidiÅŸlerin Ã¶nÃ¼nÃ¼ de kestik." diye konuÅŸtu.

Gerekli tedbirlerin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ve bilinÃ§lendirmenin ardÄ±ndan vaka tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurduklarÄ±nÄ± ve sÄ±fÄ±rlamayÄ± baÅŸardÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden KaldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle dedi:

"Kesinlikle tedbirler iÅŸe yarÄ±yor. DÃ¼n itibarÄ±yla vaka sayÄ±mÄ±z sÄ±fÄ±ra ulaÅŸtÄ±. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyorum. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tedbirlere harfiyen riayet ettiler. MÃ¼nferit vakalar mutlaka oldu ama genel anlamda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kurallara, tedbirlere harfiyen uydular. BugÃ¼n itibarÄ±yla ilÃ§emiz koronavirÃ¼s konusunda gÃ¼venli bir liman haline geldi."

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"BÄ°REBÄ°R MÃœCADELE ETTÄ°K"

Ä°lÃ§ede esnaf 38 yaÅŸÄ±ndaki NazÄ±m YÄ±ldÄ±zhan da Kovid-19 sÃ¼recinde dÃ¼nya genelinde olduÄŸu gibi ilÃ§e olarak da etkilendiklerini ve tÃ¼m sÃ¼reÃ§te kurallara uymaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, "VatandaÅŸlar olarak kurallara uyduk, uymayanlarÄ± da uyardÄ±k. Åžimdi Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r vaka sayÄ±sÄ± sÄ±fÄ±ra dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ. Birebir mÃ¼cadele ettik." dedi.

Ä°lÃ§eye baÄŸlÄ± Kaynak kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan 61 yaÅŸÄ±ndaki Baki IÅŸÄ±k ise ilÃ§ede yeni vaka olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§ok mutlu olduklarÄ±nÄ± belirterek, vatandaÅŸlar olarak kurallara uymaya Ã¶zen gÃ¶sterdiklerini sÃ¶yledi.

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