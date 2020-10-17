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17.10.2020 - 12:58 | | DHA

Vakıf üniversitelerine tıp fakültesi kurmak için hastane şartı getirildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, dün TBMM tarafından önemli bir kanuni düzenleme yapıldığını belirterek, "Tıp eğitimi açısından çok önemli olan bu yasal düzenleme ile vakıf üniversitelerinin tıp fakültesi kurabilmeleri için kendisine ait hastanesi olma şartı getirilmiştir" dedi.

Vakıf üniversitelerine tıp fakültesi kurmak için hastane şartı getirildi

YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tıp eğitiminde ihmalin müsamaha ile karşılanmasının telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açacağının malum olduğunu belirtti.

Öğrencilerin gerekli ve yeterli tıp eğitimi alabilmeleri için teorik dersler dışında, uygulamalı eğitim de alarak sağlık hizmeti sunmalarının gerektiğini bildiren Prof. Dr. Saraç, "Tıp Fakültesi bulunan vakıf üniversitelerinin kendi hastanelerine sahip olmasının tıp eğitimi açısından niteliği artırıcı önemli etkileri olacağı, bazı aksamaları ortadan kaldıracağı gerekçesi ile dün Meclisimiz tarafından önemli bir kanuni düzenleme yapılmıştır. Tıp eğitimi açısından çok önemli olan bu yasal düzenleme ile vakıf üniversitelerinin tıp fakültesi kurabilmeleri için kendisine ait hastanesi olma şartı getirilmiştir. Eğitim ve öğretimin niteliğine ve kalitesine sürekli dikkat çeken Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile hazırlanan, iktidar muhalefet değerli milletvekillerinin desteği ile Meclisimizde kabul edilen yasal düzenlemeden dolayı müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isteriz" dedi.

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