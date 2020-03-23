23.03.2020 - 18:15 |
Vakıfbank kredi ödemeleri ertelendi mi? Vakıfbank'tan son dakika corona virüs destek paketi açıklaması
Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de oldukça etkileyen corona virüs ile ilgili bankalar da destek paketlerini devreye almaya başladı. Destek paketlerini açıklamaya başlayan bankalardan biri de Vakıfbank oldu. Peki bankanın binlerce müşterisinin merakla beklediği kredi ödemeleri ertelendi mi? İşte Vakıfbank'tan son dakika corona virüs destek paketi açıklaması...
VakıfBank müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla hazırladıkları destek paketlerini devreye aldı.
VAKIFBANK DESTEK PAKETİNİ AÇIKLADI
VakıfBank, müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla 9 maddelik destek paketini devreye aldı.
Banka, firmaların 30 Haziran'a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacağını, işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılacağını açıkladı.
14 günlük ev karantinasını ihlal eden şahıs, aracı ile gezerken yakalandı!Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, yurt dışından geldiği için koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 gün evinde karantinada kalması gereken bir kişi, dışarı çıktığını gören komşularının haber vermesi üzerine polis tarafından yakalanarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.