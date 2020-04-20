Vakit EÅŸ AnlamlÄ±sÄ± Nedir? Vakit Kelimesinin EÅŸ EnlamÄ± Olan Sözcükler
Dilimizde kullanÄ±lan birÃ§ok kelimenin eÅŸ anlamÄ± veya anlamdaÅŸ kelimeleri bulunmaktadÄ±r. Bu kelimelerin doÄŸru yazÄ±lÄ±ÅŸÄ± birÃ§ok kaynakta bulunmaktadÄ±r. Bu kaynaklardan biri TDK sÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼dÃ¼r. Vakit kelimesinin de eÅŸ anlamlÄ±sÄ± bulunmaktadÄ±r. Bu kelimelerin doÄŸru yazÄ±lÄ±ÅŸÄ± bazÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan bilinmemektedir. Peki, vakit kelimesi eÅŸ anlamlÄ±sÄ± birleÅŸik mi ayrÄ± mÄ± yazÄ±lÄ±r? Vakit kelimesinin eÅŸ anlamlÄ±sÄ± nedir? Ä°ÅŸte, detaylar.Â
EÅŸ anlamlÄ± kelimeler birbirinin yerini tutabilirler. Vakit kelimesinin eÅŸ anlamlÄ±sÄ± ise zaman, Ã§aÄŸ, aralÄ±k, saat, adar, devir kelimeleridir.
Â Vakit Kelimesinin EÅŸ AnlamlÄ±sÄ± Nedir?
Â EÅŸ anlamlÄ± kelimeler yazÄ±lÄ±ÅŸ ve okunuÅŸ bakÄ±mÄ±ndan farklÄ± fakat anlam bakÄ±mÄ±ndan aynÄ± kelimelerdir. Bu kelimelere anlamdaÅŸ kelimeler de denilebilir. Vakit kelimesinin yakÄ±n anlamÄ±, anlamdaÅŸÄ± ve eÅŸ anlamlÄ±sÄ± bulunmaktadÄ±r. EÅŸ anlamlÄ± kelimeleri aÅŸaÄŸÄ±da belirtilmiÅŸtir.
Â - Zaman, Ã§aÄŸ, aralÄ±k, saat, adar, devir
Â Dilimizde kullanÄ±lan kelimelerin anlamlarÄ± ve eÅŸ anlamlÄ±larÄ± TÃ¼rk Dil Kurumu sÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼nde bulunmaktadÄ±r. TÃ¼rk Dil Kurumuna gÃ¶re vakit kelimesinin anlamÄ± ÅŸÃ¶yledir:
Â - Zaman
Â - Ã‡aÄŸ
Â - BelirlenmiÅŸ olan zaman
Â - Zaman anlatan, kelimeler ile belirtilen durumunda ''iken'' anlamÄ± veren sÃ¶z.
Â - GeÃ§im, para bakÄ±mÄ±ndan elveriÅŸli durum