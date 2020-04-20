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20.04.2020 - 18:12 |

Vakit EÅŸ AnlamlÄ±sÄ± Nedir? Vakit Kelimesinin EÅŸ EnlamÄ± Olan Sözcükler

Dilimizde kullanÄ±lan birÃ§ok kelimenin eÅŸ anlamÄ± veya anlamdaÅŸ kelimeleri bulunmaktadÄ±r. Bu kelimelerin doÄŸru yazÄ±lÄ±ÅŸÄ± birÃ§ok kaynakta bulunmaktadÄ±r. Bu kaynaklardan biri TDK sÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼dÃ¼r. Vakit kelimesinin de eÅŸ anlamlÄ±sÄ± bulunmaktadÄ±r. Bu kelimelerin doÄŸru yazÄ±lÄ±ÅŸÄ± bazÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan bilinmemektedir. Peki, vakit kelimesi eÅŸ anlamlÄ±sÄ± birleÅŸik mi ayrÄ± mÄ± yazÄ±lÄ±r? Vakit kelimesinin eÅŸ anlamlÄ±sÄ± nedir? Ä°ÅŸte, detaylar.Â

Vakit EÅŸ AnlamlÄ±sÄ± Nedir? Vakit Kelimesinin EÅŸ EnlamÄ± Olan Sözcükler

EÅŸ anlamlÄ± kelimeler birbirinin yerini tutabilirler. Vakit kelimesinin eÅŸ anlamlÄ±sÄ± ise zaman, Ã§aÄŸ, aralÄ±k, saat, adar, devir kelimeleridir.

Â Vakit Kelimesinin EÅŸ AnlamlÄ±sÄ± Nedir?

Â EÅŸ anlamlÄ± kelimeler yazÄ±lÄ±ÅŸ ve okunuÅŸ bakÄ±mÄ±ndan farklÄ± fakat anlam bakÄ±mÄ±ndan aynÄ± kelimelerdir. Bu kelimelere anlamdaÅŸ kelimeler de denilebilir. Vakit kelimesinin yakÄ±n anlamÄ±, anlamdaÅŸÄ± ve eÅŸ anlamlÄ±sÄ± bulunmaktadÄ±r. EÅŸ anlamlÄ± kelimeleri aÅŸaÄŸÄ±da belirtilmiÅŸtir.

Â - Zaman, Ã§aÄŸ, aralÄ±k, saat, adar, devir

Â Dilimizde kullanÄ±lan kelimelerin anlamlarÄ± ve eÅŸ anlamlÄ±larÄ± TÃ¼rk Dil Kurumu sÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼nde bulunmaktadÄ±r. TÃ¼rk Dil Kurumuna gÃ¶re vakit kelimesinin anlamÄ± ÅŸÃ¶yledir:

Â - Zaman

Â - Ã‡aÄŸ

Â - BelirlenmiÅŸ olan zaman

Â - Zaman anlatan, kelimeler ile belirtilen durumunda ''iken'' anlamÄ± veren sÃ¶z.

Â - GeÃ§im, para bakÄ±mÄ±ndan elveriÅŸli durum

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabinesi toplandÄ±CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabinesi, Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±.
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