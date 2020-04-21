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21.04.2020 - 14:23 |

Vakit Nakittir Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Zamanı iyi kullanma noktasında vakit nakittir sözcüğü her kesim tarafından kabul edilen önemli bir atasözüdür. Peki, vakit nakittir atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması hakkında bilinmesi gerekenler.

Vakit Nakittir Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında vakit nakittir atasözünü, ‘Zaman, para kadar değerlidir ve her anı dikkatli şekilde kullanılmalıdır,’ ifade ile anlatmak mümkün.

Vakit Nakittir Atasözünün Anlamı Nedir?

Doğru şekilde yönetilmeyen ya da kullanılmayan her dakika kaybedilmiş anlamına gelmektedir. En az para kadar değerli olan en önemli unsur insan hayatı için zamandır. O yüzden çok küçük bir parçası bile asla heba edilmemelidir. Bunu anlatmak için kullanılan atasözü ise vakit nakittir şeklinde öne çıkıyor. Çok kısa olmasına rağmen oldukça derin ve etkili bir anlamı bulunuyor.

Kısaca Atasözü Açıklaması

İnsanoğlu kendisine tanınmış olan zamanı en iyi şekilde ve verimli kullanmalıdır. O yüzden vakit en az para kadar değerli bir olgudur. Bu olguyu anlatabilmek adına ise vakit nakittir atasözü kullanılır. Özlü ve sözlü öğütler olarak öne çıkan atasözleri konusunda, vakit nakittir en önemli cümleler içerisinde yer alıyor.

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