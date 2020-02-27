MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika | İstanbul havalimanında korkutan anlar! Validen açıklama geldi
ABONE OL
27.02.2020 - 13:39 | | AA

Son dakika | İstanbul havalimanında korkutan anlar! Validen açıklama geldi

Frankfurt-İstanbul seferini yapan THY yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra ön dikmesinin çıkması sebebiyle pistin ortasında kaldı.

Son dakika | İstanbul havalimanında korkutan anlar! Validen açıklama geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter paylaşımında, TK1598 sefer sayılı Frankfurt-İstanbul seferini yapan THY yolcu uçağının saat 12.25'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra ön dikmesinin çıkması nedeniyle pist ortasında kaldığını bildirdi.

Yerlikaya, ilk bilgilere göre mürettebattan 7 kişi ile 139 yolcuda yaralanan olmadığını ve can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Son dakika | İstanbul havalimanında korkutan anlar Validen açıklama geldi

Son dakika | İstanbul havalimanında korkutan anlar Validen açıklama geldi

Hızı 50 kilometreye ulaştıMuğla'nın Bodrum ilçesinde bu sabah başlayan, öğleden sonra etkisini artıran lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 en güzel Cuma mesajları! Anlamlı, resimli kısa Cuma mesajları ve sözleri

2020 en güzel Cuma mesajları! Anlamlı, resimli kısa Cuma mesajları ve sözleri

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Sıradaki Haber