27.02.2020 - 13:39 | | AA
Son dakika | İstanbul havalimanında korkutan anlar! Validen açıklama geldi
Frankfurt-İstanbul seferini yapan THY yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra ön dikmesinin çıkması sebebiyle pistin ortasında kaldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter paylaşımında, TK1598 sefer sayılı Frankfurt-İstanbul seferini yapan THY yolcu uçağının saat 12.25'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra ön dikmesinin çıkması nedeniyle pist ortasında kaldığını bildirdi.
Yerlikaya, ilk bilgilere göre mürettebattan 7 kişi ile 139 yolcuda yaralanan olmadığını ve can kaybı yaşanmadığını kaydetti.